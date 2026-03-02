パソコン専門店ドスパラ（株式会社サードウェーブ）は、フォトグラファーの髙田鴻平氏が講師を務めるオンラインセミナー「自宅でも出来る自然光再現 料理写真ライティング講座」を3月19日（木）に開催する。 SNSで「こう撮るとこうなる」シリーズを手掛ける髙田氏が、特別な設備のない自宅環境で「まるで窓際の自然光で撮ったような」料理写真を撮るためのライティング技術を実演。