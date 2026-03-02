インフルエンザ脳症は、インフルエンザ感染に伴って急速に脳の機能障害を起こす重篤な合併症です。特に小児に多くみられ、発熱や咳など通常のインフルエンザ症状に加えて、急な意識障害や異常行動などが現れることがあります。初期症状を見逃さず、適切なタイミングでの受診が命を守る鍵です。この記事は、インフルエンザ脳症の初期にみられるサインや、緊急で受診すべき症状、家庭で観察すべきポイントを解説します。 監修医師