イラスト：飯田ともき 今年の冬は各地で大雪が相次ぎ、撮影地への道中で積雪や凍結路面に直面した方も多かったのではないでしょうか。 年々性能が向上しているスタッドレスタイヤですが、大雪や凍結した路面では不安が残ることも。より安全に撮影地にたどり着くために、タイヤチェーンを装着したという方もいるかもしれません。 皆さんはこの冬、タイヤチェーンを使いましたか？（編集部：佐藤）