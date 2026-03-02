けさ、山形県上山市でクマ１頭が目撃され、市が注意を呼びかけています。 【画像】クマ目撃場所 上山市によりますと、きょう午前７時ごろ、上山市金瓶のニュートラックかみのやま近くでクマを目撃したと付近住民から市役所に通報がありました。 クマは１頭で、道路から西側の林に移動していったということです。 市が周辺をパトロールしましたがクマのその後の行方はわかっていません。 県によりますと県内では先