投資に関するトラブルや被害が増えているとして、県弁護士会による投資被害の相談会が無料でひらかれています。 【写真を見る】投資に関するトラブルや被害が増県弁護士会による投資被害の無料相談会（山形） この投資被害１１０番は毎年、全国一斉に行われているものです。 相談は電話で受け付けられ、県弁護士会では弁護士４人が午前１０時から対応にあたっています。 県弁護士会によりますと近年は高配当などとうたう投資