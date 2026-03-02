３月１日に開催されたプレミアリーグ第28節で、４位のマンチェスター・ユナイテッドが、鎌田大地を擁する13位のクリスタル・パレスとホームで対戦。開始４分でマクソンス・ラクロワに先制点を許すも、鮮やかに２−１の逆転勝利を収め、マイケル・キャリック暫定監督の体制下で６勝１分とした。勝利の立役者は、間違いなくブルーノ・フェルナンデスだ。まず０−１で折り返して迎えた57分に、絶妙な縦パスでラクロワの退場とPKを