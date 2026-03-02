今季から藤枝MYFCを率いる槙野智章監督は、試合前にどんな言葉を選手たちにかけているのか。クラブの公式Xがロッカールームの様子を公開した。３月１日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で、藤枝はいわきFCのホームに乗り込んだ。指揮官は「自分たちがやってきたことをしっかりやろう」「俺たちが本物かどうか問われるよ」「90分の中でファイトしなきゃいけない」など、熱量たっぷりに語りかける。