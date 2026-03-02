「BCNランキング」2026年2月16日〜22日の日次集計データによると、デスクトップPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Mac mini Apple M4MU9D3J/A（アップル）2位LAVIE A23A2355/JAB（NEC）3位HP All-in-One 24-cr2000BD5A6PA-AAAB（HP）4位ASUS V400 AiO (V440VAK)V440VAK-WPC125W（ASUS）4位Mac mini Apple M4MCYT4J/A（アップル）6位LAVIE A27A2795/JAB（NEC）7位LAVIE A23A2355/LAB（NEC）8位LAVI