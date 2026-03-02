【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERが、8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』のリリースを発表した。 ■洗練されたモノクロトーンが目を引くトレーラー映像と新ビジュアル 本作は、2025年8月に所属事務所のBIGHIT MUSICと全員で再契約を結んだあと初めてリリースされるアルバムとなる。 アルバムタイトルの『7TH YEAR』は、グルー