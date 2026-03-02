4月3日～5日に横浜の街全体で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』（以下、『CENTRAL』）のタイムテーブルが解禁となった。 さらに、メイン会場となるKアリーナにて行われる「CENTRAL STAGE」で3日間それぞれに出演するオープニングアクトが発表。3日間計34組の豪華アーティストが、春の横浜を華やかに彩る。 ■「CENTRAL STAGE」のトリは、乃木坂46、ORANGE