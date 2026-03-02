【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stray KidsのI.Nが『MEN’S NON-NO』4月号（3月9日発売）の表紙を飾る。 ■「ドレスアップをするときも、僕自身はシンプルなスタイルがすてきに思えます」（I.N） 全世界35の国と地域にて56公演に及ぶワールドツアーを成功させたStray Kidsのメンバー、I.Nが『MEN’S NON-NO』に初登場。 衣装は、新クリエイティブ・ディレクター、ルイーズ・トロッタ&#