日経225先物は11時30分時点、前日比1190円安の5万7910円（-2.01％）前後で推移。寄り付きは5万7780 円と、シカゴ日経平均先物（5万8685円）を大きく割り込むギャップダウンで始まった。下へのバイアスが強まるなかで仕掛け的なショートも入ったとみられ、5万7300円まで下げ幅を広げた。売り一巡後はショートカバーとみられる動きから中盤にかけて5万8400円まで下げ幅を縮めたもの、積極的なロングは手控えられ