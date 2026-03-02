2日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比790円安の5万7980円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万7950.76円に対しては29.24円高。出来高は3万3815枚となっている。 TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比62ポイント安、現物終値比1.76ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57980-790