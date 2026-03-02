周南市の児玉神社で老朽化に伴い、建て替えが進められていた社務所が完成し、1日に記念行事が行われました。日本の近代化を進めた児玉源太郎を祭神とする「児玉神社」は1923年（大正12）に創建されました。社務所は築50年が経ち、老朽化が進んでいたため児玉神社のほか、児玉源太郎顕彰会が支援して建て替えが進められていました。新しい社務所は木造2階建てで延べ床面積はおよそ120平方メートル、お守りや御朱印の授与所が