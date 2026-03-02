東広島市で起きた殺人事件から3月2日で2週間です。未だ犯人は捕まっておらず、警察が行方を追っています。この事件は2月16日、東広島市の住宅で火事が発生し、住人の川本健一さんが首を刃物で複数回刺され殺害されているのが見つかったものです。発生から2週間が経ちましたが、犯人は捕まっていません。■近所の人「早く捕まってほしい。カギはちゃんと閉めて戸締りには気をつけている。」警察は2月26日、現場周辺に遺留品が