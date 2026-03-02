2014年秋に始まった里山再生を目指す長期実験企画「かがくの里」。現在ではさまざまな作物が実り、多種多様な生き物が姿を見せるようになりました。去年は母屋が完成したり、巨大野菜を植えたりと、特に充実した1年でした。そこで、2月15日（日）日本テレビ「所さんの目がテン！」では、去年末、かがくの里に先生たちが集結し、1年間のそれぞれの成果と今年の新たな展望を語った座談会の様子を紹介しました。まずは里の恵みを味わ