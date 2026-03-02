2026年2月25日、中国メディア・観察者網は米CNNの報道を引用し、TikTokなどの海外SNSで中国式の健康法を取り入れる「極致中国化（Chinamaxxing）」と呼ばれるトレンドが西洋の若者の間で広がっていると報じた。記事は、アジア文化の波がこれまで何度も西洋を席巻してきたが、今回のブームは過去の韓流や日本文化ブームとは本質的に異なると指摘。韓国と日本はいずれも米国の同盟国であったのに対し、中国は米国が「主要な競争相手