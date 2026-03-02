貴州省銅仁市石阡県で今月27日、磷佬（コーラオ）族の伝統行事「毛竜節」が開催された。県内の毛竜の舞を披露する80チーム、無形文化遺産を披露する9チームが石阡県の行政中心地に集まり、毛竜パレードや毛竜を使った福を祈願するパフォーマンス、舞竜コンテスト、無形文化遺産のパフォーマンスなどを披露し、「毛竜節」と新春を祝った。新華網が伝えた。「磷佬毛竜」は、磷佬族が代々受け継