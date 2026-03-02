この記事をまとめると ■フォルクスワーゲンのGTIが誕生から50周年を迎えた ■GTIの特徴のひとつである赤いアクセントラインを与えられた商用バンが登場した ■トランスポーター・スポーツラインとはどのようなモデルなのか VWの赤いラインはスポーツモデルの証!? フォルクスワーゲン・ゴルフGTIが2026年で誕生50周年を迎えたという。あらゆるホットハッチの元祖でもあるこのクルマは、専用チューニングのパワートレインや強化サ