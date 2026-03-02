去年1年間、東京都内で届けられた落とし物が過去最多だったことが警視庁のまとめで分かりました。届けられた現金の総額も過去最高となり、45億円を超えました。警視庁はきょう、去年1年間の都内の落とし物の受理件数がおととしからおよそ3%増加し453万8244件と、1940年の統計開始以来、過去最多になったと明らかにしました。警視庁によりますと、記録を更新した背景には、日本を訪れる外国人の増加や都市の再開発による人の流入の