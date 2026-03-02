俳優の佐藤二朗（56）が2日、東京・台場のフジテレビで、同局の新コンテンツ発表会に出席した。4月14日スタートのドラマ「夫婦別姓刑事」（火曜後9・00）でダブル主演の橋本愛（30）と、夫婦役を演じる。夫婦であることを隠し、別姓のままバディーを組むという役どころ。佐藤は「親子にしか見えませんが、夫婦です。脚本家の方が僕に当て書きをしているのかと思うほど。僕は完全に尻に敷かれていて楽です」と笑った。企画は秋