俳優の北村匠海（28）が2日、東京・台場のフジテレビで、同局の新コンテンツ発表会に出席した。4月13日スタートの月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜後9・00）で主演を務める。福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナルストーリー。北村は主人公の新米教師・朝野峻一を演じる。地上波連続ドラマ初主演で初の教師役となる。「事務所に入ってから今年で、ち