この投稿をInstagramで見る Shohei Ohtani | 大谷翔平(@shoheiohtani)がシェアした投稿野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平選手が1日、自身のInstagramを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）開幕を前に開かれた決起集会の様子を公開し、注目を集めている。大谷選手は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづり、一枚の集合写真を投稿した。公開された写真には、長いテーブルを囲むようにして並