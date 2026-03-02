元モーニング娘。の加護亜依が、26日に放送されたABEMAのバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）#2に登場。事務所を退所した当時を振り返った。【画像】約260万円で購入したアイテム抱える加護亜依同番組は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。小島瑠璃子、平成ノブシコブシの吉村崇がMCを務める。本番組では、“自身の象徴