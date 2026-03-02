俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『交渉の技術』（全12話）が、4月1日より各動画配信サービスにて見放題配信開始、4月3日よりDVDレンタルを開始する。【動画】イ・ジェフンが白髪に韓国ドラマ『交渉の技術』トレーラーM&A（企業買収・合併）というシビアなビジネスの世界を舞台に、緻密な交渉や頭脳戦が展開される本作。伝説の交渉人と称される主人公ユン・ジュノは、一切の感情を排し、数字・法律・心理を武器に