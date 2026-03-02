大阪地検の元検事正が部下の女性検事に性的暴行を加えた罪に問われている事件をめぐり、女性検事が、検察庁と法務省に再発防止などを求める要望書を提出しました。要望書を提出したのは、大阪地検の元検事正・北川健太郎被告から性的暴行を受けたと訴える女性検事で、独立した外部の専門家によるハラスメント被害の実態調査と再発防止策の公表や、検事総長に対し、組織としての責任を認め謝罪することなどを求めました。女性検事「