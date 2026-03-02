刑務所の女性区画の独房から出てくるアフガニスタン人の女性＝2021年9月日、アフガニスタンの首都カブール/Felipe Dana/AP/File（CNN）アフガニスタンのタリバン政権は、同性愛者に死刑を科し、夫の妻に対する暴力は重傷を負わせない限りは許容する内容の法令を発布した。人権団体は、これで女性が司法に頼ることがさらに難しくなると危惧している。首都カブールの人権活動家マブーバ・セラジさんは「男性が女性を完全に支配する権