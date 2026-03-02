衆議院予算委員会では、与野党から高市首相に対しイラン情勢を巡る政府の対応について質問が相次ぎました。国会記者会館からフジテレビ政治部・菅野吏紗記者が中継でお伝えします。この週末対応に当たった高市首相は、イランの核兵器開発は許されないとの立場を強調する一方、アメリカによる攻撃については直接的な論評を避けました。日本維新の会・藤田共同代表：改めて日本政府の立場、ご説明を総理からいただけたらと思います。