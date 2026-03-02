MS&ADインターリスク総研は2月18日、「福利厚生に対する満足度調査」の結果を発表した。同調査は2025年12月19日〜25日、社員数2,000人以上の大企業に勤務する20代〜50代の男女1,000人を対象に、インターネットで実施した。【図1】就職・転職を検討する時に福利厚生の有無・内容を重視しますか就職や転職の際、福利厚生を「重視する」「やや重視する」と回答した人は77.6%だった。福利厚生の充実は就業継続の要因と考えるかとい