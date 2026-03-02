横浜アンパンマンこどもミュージアムは3月19日から、3Fミュージアム内にベビーエリアとえほんコーナーを期間限定で開設する。ベビーエリア＆えほんコーナー※画像はイメージ2027年1月中旬まで(予定)、0歳から1歳の子どもが安心して遊べるよう靴を脱げるスペースを従来に加えて2倍の広さに拡大し、80冊以上の絵本を用意する。積み上げて遊べるブロックやすべり台、壁面には0歳の子どもも楽しめる仕掛けも用意。エリア内のいたるとこ