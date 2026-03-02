エス・プランニングは3月20日〜8月31日、奈良お化け屋敷「浸蝕」を、イオンモール橿原の特設会場にて開催する。時間は11時〜19時(最終受付18時30分)。メインビジュアル同作は、かつて強い呪いにより封印された家を調査するという設定のウォークスルー型お化け屋敷。「呪いは静かに拡がり、確実に浸蝕していく」をテーマに、視覚、聴覚、心理演出を緻密に融合させた。来場者は物語の当事者として、異変に満ちた空間へ足を踏み入れる