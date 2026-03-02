プランビーは3月14日11時、地域交流型カフェ「ミツバチコーヒー」を、新潟県長岡市の国道8号沿いにグランドオープンする。ミツバチコーヒー同店舗は、カフェとオフィス機能を融合させた地域共創型拠点として展開する。商談やオンライン会議などのビジネス利用から子育て世代の集いまで幅広く対応する空間で、店内には無料Wi-Fiと電源コンセントを完備。4室の個室も備える。ミツバチコーヒー内観地域に根差した店舗運営を目指して会