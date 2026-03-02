シカゴ・カブスの今永昇太投手（31）が現地時間1日、ホワイトソックスとのオープン戦に先発登板。2回2/3、47球を投げて4被安打、1奪三振、3失点という投球だった。今春初登板から中5日でマウンドに上がった今永は初回、一死から2番クエロに先制ソロを被弾。カウント0-1から高めボールゾーンに投じた94.0マイル（約151.3キロ）のフォーシームを左中間スタンドに運ばれた。カブスは1回裏に新加入アレックス・ブレグマンの1号ソ