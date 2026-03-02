リアライズコーポレーションは2月18日、尼崎信用金庫と「R.リース」事業を介した顧客紹介業務で提携した。リアライズコーポレーションのトレーラー同社の「R.リース」は、車両調達時の高額なコスト負担を軽減する仕組み。法定耐用年数ではなく実価値を基準としたリースバック等を用い、従来の購入型と異なり必要な時に車両を調達できる。初期費用や維持・管理費を抑え、運送会社の財務体質改善を支援する。地域金融機関との連携を