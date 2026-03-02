1日にインスタグラム更新野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平（ドジャース）が1日、インスタグラムを更新。ナインで食事会を行った際の写真を投稿し、「明日からまたみんなで頑張りましょう」とつづる中、大谷の立ち位置にも注目が集まった。京セラドームで練習を行った1日、大谷は「明日からまたみんなで頑張りましょう」とし、侍ジャパンのメンバーが一堂に会した食事会の写真を共有した。吉田正尚、菊池雄星らメジャー組