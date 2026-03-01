Photo: Mr.Mikla (Shutterstock) 2024年2月24日の記事を編集して再掲載しています。マジで⁉よく、使わないアプリをせっせと閉じるの習慣にしている人いますけど、あれってあんまり意味なくて、やるだけ時間の無駄らしいですよ？「えーでもバックグラウンドで動作してたら電池もったいないじゃん！」「そうそう。閉じたほうが、スマホの動作は早くなるって、みんな言ってるよ？」「閉じ