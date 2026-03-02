全米ハーフマラソン選手権の事件を米メディア報道米国のロードレースでまさかのアクシデントが発生した。現地3月1日にアトランタで行われた全米ハーフマラソン選手権。女子でトップを快走していた選手が先導バイクに誤誘導され、9位に転落。主催者が謝罪する事態となった。米紙「ニューヨーク・ポスト」は、「米国の陸上スター選手、コースを誤って誘導され、ハーフマラソンの全米タイトルと賞金2万ドルを失う」との見出しで、