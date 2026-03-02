2日朝、岐阜県羽島市で長屋が燃える火事があり、住人の84歳の男性が救急搬送されました。警察と消防によりますと、火事があったのは羽島市竹鼻町丸の内にある四軒長屋で、午前8時半ごろ、「建物が燃えている」などと119番通報が相次ぎました。消防車など8台が出動し、火は1時間半ほどで消し止められましたが、長屋は全焼したとみられ、住人で84歳の男性が救急搬送されました。会話はできる状態で、命に別条はないというこ