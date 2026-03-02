東京マラソン1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。3か月前に自身がマークした2時間4分54秒の日本記録には届かなかったが、あまりにも精密なラップタイムに驚きの声が上がっている。大迫は強力海外勢が形成する先頭集団ではなく、日本人トップが集結した第2集団でレースを進めた。40キロまでの5キロごとのラップは14分50秒、14分51