髪をバッサリ切りたくはないけれど、重たさを解消して今っぽく見せたい大人世代には、長めレングスのレイヤースタイルがおすすめです。顔まわりの動きや表面の重さを調整することで、下ろした時は華やかに、結んだ時はオシャレなおくれ毛を楽しめそう。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練された長めレイヤースタイルをご紹介します。 ストレートタッチのミディアムレイヤーで艶を楽しむ