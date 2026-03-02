筆者の話です。重度知的障害で失踪癖のある長男の命綱でもあるスマホが見当たりません。位置情報を確認すると、家とは反対方向の駅周辺を移動している様子です。誰かが持ち去ったのか？ それとも落とし物として届けられているのか？ 確認不足が招いた騒動の結末は？ 消えたスマホ ある日のこと、私は重度知的障害のある長男を事業所まで迎えに行き、地下鉄を利用して連れて帰ってきました。 翌日は、長男が楽しみにしている