シーズンムードを盛り上げる、期間限定メニューを次々と発表している【サーティワン】。3月の気分にぴったりな「限定アイス」が、“映え度200%”の可愛さなのだとか。有名キャラクターをフィーチャーしたアイスは、パッケージから写真映えすること間違いなしと言えそうです。そんな、サーティワンの「限定アイス」をさっそくチェックしてみましょう。 パッケージか