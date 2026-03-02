４月３〜５日に横浜市で開催される都市型音楽フェス「ＣＥＮＴＲＡＬＭＵＳＩＣ＆ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６」のタイムテーブルが２日、公開された。音楽の街・横浜を代表するＫアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫赤レンガパーク特設会場、ＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａ、臨港パークの４会場で行われる音楽の祭典。メイン会場となるＫアリーナ横浜では、３日から順に乃木坂４６、ＯＲＡ