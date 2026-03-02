大相撲の大関・安青錦（２１）＝安治川＝と柔道男子６０キロ級で１９９６年アトランタ大会から五輪を３連覇した野村忠宏氏（５１）の初対談が実現した。安青錦は春場所（８日初日・エディオンアリーナ大阪）で横綱昇進と３場所連続優勝に挑む。柔道史上唯一の五輪３連覇を成し遂げたレジェンドと重圧への向き合い方や相手の研究に対する考えなどを語り合い、初の綱取りへの決意を新たにした。対談の模様を３回に分けてお伝えする