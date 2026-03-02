俳優・井上想良（27）が、芸能界デビューから5年という節目を越え、新たなフェーズに立っている。2025年は3本の映画が公開されるなど、念願だった映画俳優としての歩みを着実に進めた1年となった。しかし、その裏側では「若手俳優」という枠組みからの脱却や、自分自身の表現スタイルに深く悩み、葛藤する日々があったという。転機となったのは、先輩俳優・山田裕貴から贈られたある言葉だった。2026年の幕開けにあたり、現在の