国会で2日、高市首相がイランに対して「外交的解決を強く求める」と強調しました。トランプ大統領が軍事作戦の継続を表明する中で、高市首相は、事態の沈静化に向けた「外交努力」の必要性を訴えました。高市首相「わが国としてはイランに対して 核兵器開発および周辺国への攻撃を含む地域を不安定化させる行動をやめるとともに交渉を含む外交的解決を強く求めるものです」高市首相が「外交的解決」を強調し、これ以上のエスカレー