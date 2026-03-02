アメリカのトランプ大統領は1日、イランへの軍事作戦について「目標がすべて達成されるまで継続する」と述べ、攻撃を「4週間程度」続ける可能性を示唆しました。一方、イランはアメリカ軍の施設がある湾岸諸国や、イスラエルを標的に反撃を続けています。バーレーンやUAE（アラブ首長国連邦）、クウェートなどでは軍事施設や空港などが標的となり、アメリカ中央軍は1日、兵士が3人死亡し5人が負傷したと発表しました。アメリカ側に