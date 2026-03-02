昨年4月からメジャーデビュー25周年の記念日である3月22日まで、期間限定で5人体制で活動をしているRIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』から、同作のためだけに敢行された5人での“初詣旅行”の一部が解禁された。【動画】RIP SLYMEのライブ＆ドキュメンタリー映画から5人の“足湯”シーン『RIP SLYME THE MOVIE -25th ANNIVERSARY GREATEST MEMORY-』は、3月