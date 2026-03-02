アメリカとイスラエルは1日もイランを攻撃し、イランも報復を行うなど激しい応酬が続いています。トランプ大統領は軍事作戦を目的を達成するまで継続すると表明しました。ワシントンから中継です。トランプ大統領は軍事作戦は4週間程度続くとの見方を示していて,戦闘が長引く恐れが出てきました。アメリカトランプ大統領「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成するまで継続される」トランプ大統領は1日、SNS