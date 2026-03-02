中東情勢が緊迫の度を増しています。アメリカのトランプ大統領は1日、イランへの軍事作戦について「目標がすべて達成されるまで継続する」と述べ、攻撃を「4週間程度」続ける可能性を示唆しました。アメリカとイスラエルによる攻撃は、イランの最高指導者ハメネイ師が殺害された後も続いています。トランプ大統領は1日、新たなビデオ声明を公開し、軍事作戦によりイランの「9隻の艦船と海軍施設を数分で撃破した」と成果を強調しま